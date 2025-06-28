Руководителям нескольких учреждений в Сасовском округе внесли представления

В муниципальных учреждениях Сасовского округа нашли нарушения, связанные с ненадлежащим проведением специальной оценки условий труда на рабочих местах, необеспечения работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и т. д. В отношении руководителей учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях. Им также внесены представления.