Россия расторгает соглашение со Швецией о ядерных установках

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение, предусматривающее прекращение действия соглашения со Швецией об обмене данными о ядерных объектах, а также о немедленном информировании в случае ядерных инцидентов. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации 27 июня.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“ денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках», — указано в тексте распоряжения.

Соответствующий договор стороны заключили в 1988 году в Стокгольме.