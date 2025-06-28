При пожаре в Рязанской области сгорели четыре постройки

27 июня в деревне Никиткино Кадомского района огонь уничтожил четыре хозпостройки общей площадью 172 кв. м. В тушении участвовали восемь человек, три единицы техники. Также в Спасске-Рязанском горел жилой дом. В тушении участвовали 14 человек, пять единиц техники, в том числе инженерная. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.

При пожаре в Рязанской области сгорели четыре постройки. Об этом сообщаем ГУ МЧС по региону.

27 июня в деревне Никиткино Кадомского района огонь уничтожил четыре хозпостройки общей площадью 172 кв. м. В тушении участвовали восемь человек, три единицы техники.

Также в Спасске-Рязанском горел жилой дом. В тушении участвовали 14 человек, пять единиц техники, в том числе инженерная. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.