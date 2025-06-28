Названо условие возвращения YouTube в Россию

По словам Горелкина, чтобы «оживить» YouTube, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление CDN-сети. При этом депутат отметил, что трафик видеохостинга упал на треть и продолжает падать.

Первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин назвал условие возвращения YouTube в Россию. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Горелкина, чтобы «оживить» YouTube, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление CDN-сети.

Помимо этого, депутат отметил, что трафик видеохостинга падает.