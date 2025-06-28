«АвтоВАЗ» представил бюджетную Lada Granta дороже базовой

Компания вывела на рынок седан Lada Granta в новой комплектации Standard Plus. Отмечается, что это второе по доступности исполнение модели после базового. Если в начальной комплектации седан Granta стоит от 749,9 тысяч рублей, то во второй после нее версии — 829 тысяч рублей. Они отличаются только наличием подушки безопасности водителя.

«АвтоВАЗ» представил бюджетную Lada Granta дороже базовой. Об этом сообщили «Известия».

Компания вывела на рынок седан Lada Granta в новой комплектации Standard Plus. Отмечается, что это второе по доступности исполнение модели после базового.

Если в начальной комплектации седан Granta стоит от 749,9 тысяч рублей, то во второй после нее версии — 829 тысяч рублей. Они отличаются только наличием подушки безопасности водителя.