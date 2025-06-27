В варениках российских производителей нашли кишечную палочку

В результате проверки было обнаружено, что продукция 16 брендов содержит бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Также в некоторых полуфабрикатах зафиксировано превышение норм по количеству микроорганизмов. В результате проверки было обнаружено, что продукция 16 брендов содержит бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Также в некоторых полуфабрикатах зафиксировано превышение норм по количеству микроорганизмов.

Специалисты Роскачества провели исследование вареников с картофелем, производимых 20 торговыми марками. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате проверки было обнаружено, что продукция 16 брендов содержит бактерии группы кишечной палочки (БГКП). Также в некоторых полуфабрикатах зафиксировано превышение норм по количеству микроорганизмов.

Оценка включала 437 показателей качества, безопасности и достоверности информации на упаковке. В списке проверенных брендов были такие известные марки, как «Агрокомплекс Выселковский», «Окраина», «ВкусВилл», «У Палыча» и другие.

Эксперты пришли к выводу, что ни один из исследованных товаров не соответствует стандартам организации и не может получить государственный «Знак качества». Однако 13 брендов соответствуют общим обязательным требованиям законодательства.

Отмечается, что некоторые производители классифицируют свои вареники как «макаронные изделия с начинкой», что позволяет им избегать применения стандартов, установленных для полуфабрикатов. Это также касается микробиологических исследований.

Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в варениках 16 брендов. В одном случае это можно считать нарушением, связанным с хитростями производителей. В остальных случаях это несоответствие стандарту Роскачества, но из-за неправильной классификации продукции не является нарушением обязательных требований.

Превышение норм по количеству микроорганизмов выявлено в варениках «Морозко», «Цезарь» и Ozon fresh. Еще одна компания допустила наличие следов пестицида пиримифос-метил в своей продукции.

Эксперты также отметили недостатки по запаху и вкусу у вареников четырех марок — «Ермолино», Ozon fresh, «Давняя традиция» и «Сытый папа». В отношении количества разваренных вареников не соответствуют стандарту продукты «Ермолино», «Морозко», «Цезарь», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты» и «Родной дом». В некоторых случаях развариваются до 100% вареников.