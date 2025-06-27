В Ставропольском крае у беременной в руках взорвался блендер

В Ставропольском крае у беременной в руках взорвался блендер. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

На корпусе устройства был встроен зарядный блок, из-за чего его нельзя было погружать в воду. 23-летняя девушка ополаскивала кухонный гаджет водой и протирала насухо.

В очередной раз при попадании влаги на блендер прибор взорвался и обжог все тело будущей мамы.

Скорая доставила пострадавшую в больницу. Весь день она не чувствовала шевеление ребенка, но затем стало ясно, что с ним все в порядке.