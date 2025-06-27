В Рязанской области осудили женщину за попытку убить хозяйку квартиры

Отмечается, что между фигуранткой и хозяйкой квартиры возник конфликт из-за личной неприязни. Во время ссоры злоумышленница толкнула женщину на диван, стала ее душить и угрожать убийством. Суд признал жительницу села виновной и назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.