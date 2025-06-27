В Рязанской области обсудили перспективы производства ярового рапса

25 июня ученые Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева презентовали полученные первые практические результаты научно-практического проекта «Эффективность производства ярового рапса при применении биоинсектицидов в условиях Рязанской области» — проекта, который по праву стал участником федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Открывая работу семинара, организованного с целью обсуждения дальнейшего механизма повышения продуктивности ярового рапса при использовании биоинсектицидов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Елена Правдина отметила актуальность проводимых в регионе исследований по выращиванию масличных культур и их практическую значимость для аграриев региона.

Ректор Рязанского агроуниверситета Александр Шемякин в приветственном слове обратил внимание присутствующих на то, что масличные культуры считаются одними из перспективных на региональном рынке, среди которых рапс — одна из высокомаржинальных агрокультур с высоким экспортным потенциалом, и подчеркнул престижность выполняемых в этом направлении научно-исследовательских работ учеными университета.

Первые испытания и результаты исследований позволили получить и первую оценку. Уже сегодня можно говорить о степени положительного влияния биопрепаратов, как элемента технологии, на продукционный процесс ярового рапса. Но для окончательного понимания всего процесса выращивания ярового рапса с применением биоинсектицидов в целях повышения его продуктивности, снижения пестицидной нагрузки в агроценозах и безопасности ведения пчеловодства необходимы дополнительные исследования, после которых полученные результаты по выращиванию масличных культур, в частности ярового рапса, могут быть рекомендованы для сельхозтоваропроизводителей Рязанской области.