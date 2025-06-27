В Рязанской области из-за непотушенной сигареты сгорел жилой дом
ЧП случилось ночью 27 июня в Спасске на улице Набережной. Проживавшие там пенсионерка с сыном не пострадали. На тушение выезжали пять пожарных расчетов. Здание уничтожено огнем полностью. По словам очевидцев, возгорание началось из-за непотушенной сигареты. Точную причину происшествия установят специалисты.
В Рязанской области из-за непотушенной сигареты сгорел жилой дом. Об этом пишет ИД «Пресса».
ЧП случилось ночью 27 июня в Спасске на улице Набережной. Проживавшие там пенсионерка с сыном не пострадали.
На тушение выезжали пять пожарных расчетов. Здание уничтожено огнем полностью.
По словам очевидцев, возгорание началось из-за непотушенной сигареты.
Точную причину происшествия установят специалисты.