В Рязани суд обязал «дроппера» вернуть 250 тысяч рублей обманутой пенсионерке

В Сараевском районе Рязанской области 65-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Рязанской области. Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Министерства финансов РФ. Он сообщил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан и на ее имя оформлен кредит. Под предлогом «возврата денег» злоумышленник обманул женщину, убедив ее перевести 250 тысяч рублей через банкоматы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования установили, что похищенные деньги были переведены на счет жителя Саратовской области, который выполнял роль «дроппера». Прокуратура Сараевского района подала в суд иск, чтобы взыскать с этого человека сумму неосновательного обогащения и вернуть деньги потерпевшей. Суд полностью удовлетворил иск. Расследование уголовного дела по факту мошенничества продолжается.

В Сараевском районе Рязанской области 65-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Рязанской области.

Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Министерства финансов РФ. Он сообщил, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан и на ее имя оформлен кредит. Под предлогом «возврата денег» злоумышленник обманул женщину, убедив ее перевести 250 тысяч рублей через банкоматы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования установили, что похищенные деньги были переведены на счет жителя Саратовской области, который выполнял роль «дроппера».

Прокуратура Сараевского района подала в суд иск, чтобы взыскать с этого человека сумму неосновательного обогащения и вернуть деньги потерпевшей. Суд полностью удовлетворил иск.

Расследование уголовного дела по факту мошенничества продолжается.