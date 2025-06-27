В Рязани прием заявлений о зачислении детей в 1 класс стартует с 6 июля

Отмечается, что с 6 июля в Рязани стартует прием заявлений о зачислении в первый класс на 2025-2026 учебный год по незакрепленной территории. Родители будущих первоклассников смогут подать заявления с 09.00: в электронной форме посредством ЕПГУ;через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;лично в общеобразовательную организацию. Дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить по телефонам: 72-01-01 доб. 206 (Железнодорожный район), 72-01-01 доб. 207 (Октябрьский район), 72-01-01 доб. 208 (Московский район), 72-01-01 доб. 209 (Советский район).

В Рязани прием заявлений о зачислении детей в 1 класс стартует с 6 июля. Об этом сообщает администрация города.

Отмечается, что с 6 июля в Рязани стартует прием заявлений о зачислении в первый класс на 2025-2026 учебный год по незакрепленной территории.

Родители будущих первоклассников смогут подать заявления с 09.00:

в электронной форме посредством ЕПГУ;

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

лично в общеобразовательную организацию.

Дополнительные консультации по вопросу приема в школу можно получить по телефонам: 72-01-01 доб. 206 (Железнодорожный район), 72-01-01 доб. 207 (Октябрьский район), 72-01-01 доб. 208 (Московский район), 72-01-01 доб. 209 (Советский район).