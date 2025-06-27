В Рязани появились бетонные котята от художника Jiminy Lummox

Отмечается, что фигуры художника появляются в разных городах России. В Москве их уже более пятисот. В Рязани обнаружили двух — на улице Почтовой и на углу улиц Ленина и Право-Лыбедской.