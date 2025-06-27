В Рязани погибли 15 деревьев, высаженных в рамках озеленения города

Представители администрации проверили приживаемость деревьев, высаженных осенью прошлого года. Выяснилось, что 15 растений погибли, еще 12 взяты под наблюдение. Отмечается, что вместо погибших деревьев высадили новые.