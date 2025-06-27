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В Рязани погибли 15 деревьев, высаженных в рамках озеленения города
Представители администрации проверили приживаемость деревьев, высаженных осенью прошлого года. Выяснилось, что 15 растений погибли, еще 12 взяты под наблюдение. Отмечается, что вместо погибших деревьев высадили новые.

В Рязани погибли 15 деревьев, высаженных в рамках озеленения города. Об этом сообщает мэрия.

Представители администрации проверили приживаемость деревьев, высаженных осенью прошлого года. Выяснилось, что 15 растений погибли, еще 12 взяты под наблюдение.

Отмечается, что вместо погибших деревьев высадили новые.