В Рязани из многоэтажки эвакуировали 15 человек

Информация о пожаре в квартире на улице Интернациональной поступила 25 июня в 20:20. В тушении участвовали 10 человек, 2 единицы техники. В результате огнем повреждена квартира. Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.

В Рязани горела квартира, из многоэтажки эвакуировали 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.

Информация о пожаре в квартире на улице Интернациональной поступила 25 июня в 20:20. В тушении участвовали 10 человек, 2 единицы техники.

В результате огнем повреждена квартира. Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Пострадавших нет.