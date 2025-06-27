В Рязань привезли каркас будущей стелы «Город трудовой доблести»

Он отметил, что к монтажу стелы приступят в ближайшие дни. Мэр города также сообщил, что параллельно с установкой стелы ведутся работы по благоустройству территории будущего сквера у вокзала «Рязань 2″, готовится основание под тротуар. Он отметил, что скоро у сквера появится новый остановочный павильон."Администрация Рязани приносит извинения за временные неудобства и обращается к рязанцам с просьбой: обходить места проведения работ. Совсем скоро, к Дню города, в Рязани появится новый благоустроенный сквер», — заключил Артемов.

В Рязань привезли каркас будущей стелы «Город трудовой доблести». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Артемов.

Он отметил, что к монтажу стелы приступят в ближайшие дни.

Мэр города также сообщил, что параллельно с установкой стелы ведутся работы по благоустройству территории будущего сквера у вокзала «Рязань 2», готовится основание под тротуар. Он отметил, что скоро у сквера появится новый остановочный павильон.

«Администрация Рязани приносит извинения за временные неудобства и обращается к рязанцам с просьбой: обходить места проведения работ. Совсем скоро, к Дню города, в Рязани появится новый благоустроенный сквер», — заключил Артемов.