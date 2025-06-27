В России сообщили главное препятствие миру на Украине

Исторические враги России стали препятствием для заключения мирного соглашения по Украине. «Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России. Те же британцы», — отметил Константинов.

В России сообщили главное препятствие миру на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главау крымского парламента Владимира Константинова.

По его словам, исторические враги России стали препятствием для заключения мирного соглашения по Украине.

«Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России. Те же британцы», — отметил политик.