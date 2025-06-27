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В России предложили ввести оплачиваемый отцовский отпуск
Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Госдуму с важным предложением: ввести специальный отпуск для отцов. Об этом сообщает LIFE, со ссылкой на главу организации Ивана Курбакова. Речь идёт о том, чтобы папы могли взять от 1 до 3 месяцев отпуска по уходу за малышом, при этом получая 60-80% от своей зарплаты, но не меньше двух минимальных окладов. Сейчас папы хоть и могут взять такой отпуск, но мало кто им пользуется — меньше 2% мужчин. Причина в том, что пособие слишком маленькое (всего 40% от зарплаты), а также из-за устоявшихся соцнорм. «Отцы рядом» хотят изменить эту ситуацию. Помимо денежной поддержки, они предлагают: закрепить право на дополнительные оплачиваемые выходные для пап; изменить общественные стереотипы о роли отца, запустив государственную программу; сделать рабочие условия более гибкими для пап: упростить переход на удалёнку, сокращённый день или гибкий график, если в семье есть маленькие дети; ввести запрет на увольнение родителей, у которых есть дети до 7 лет, без их согласия. Издание LIFE приводит в пример другие страны, где подобные меры работают. В Швеции отцы имеют право на 90 дней отпуска, которые может взять только папа. В Дании, Германии и Франции также действуют подобные программы с высокими выплатами (от 60 до 100% зарплаты). Общественники надеются, что их инициатива поможет российским папам активнее участвовать в воспитании детей с самого рождения, что должно положительно сказаться на целостности семей и их счастье.

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Госдуму с предложением: ввести специальный отпуск для отцов. Об этом сообщает LIFE, со ссылкой на главу организации Ивана Курбакова.

Речь идёт о том, чтобы мужчины могли взять от 1 до 3 месяцев отпуска по уходу за ребенком, при этом получая 60-80% от своей зарплаты, но не меньше двух минимальных окладов. Сейчас отцы хоть и могут взять такой отпуск, но мало кто им пользуется — меньше 2% мужчин. Причина в том, что пособие слишком маленькое (всего 40% от зарплаты), а также из-за устоявшихся соцнорм.

«Отцы рядом» хотят изменить эту ситуацию. Помимо денежной поддержки, они предлагают:

  • закрепить право на дополнительные оплачиваемые выходные для отцов;
  • изменить общественные стереотипы о роли отца, запустив государственную программу;
  • сделать рабочие условия более гибкими для мужчин: упростить переход на удалёнку, сокращённый день или гибкий график, если в семье есть маленькие дети;
  • ввести запрет на увольнение родителей, у которых есть дети до 7 лет, без их согласия.

Издание LIFE приводит в пример другие страны, где подобные меры работают. В Швеции отцы имеют право на 90 дней отпуска, которые может взять только отец. В Дании, Германии и Франции также действуют подобные программы с высокими выплатами (от 60 до 100% зарплаты).

Общественники надеются, что их инициатива поможет российским мужчинам активнее участвовать в воспитании детей с самого рождения, что должно положительно сказаться на целостности семей и их счастье.