В России начнут штрафовать таксистов за незнание местности

Нововведение коснется водителей Подмосковья. По словам председателя комитета облдумы по транспортно-дорожному комплексу Максима Коркина, инициатива предусматривает административную ответственность для извозчиков, которые не прошли аттестацию на знание расположения социальных объектов, медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры и других значимых объектов в Москве и Московской области, а также на действия в чрезвычайных ситуациях. Размер штрафа составит 5 тысяч рублей.

В России начнут штрафовать таксистов за незнание местности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на принятый в окончательном чтении Мособлдумой закон.

Нововведение коснется водителей Подмосковья.

По словам председателя комитета облдумы по транспортно-дорожному комплексу Максима Коркина, инициатива предусматривает административную ответственность для извозчиков, которые не прошли аттестацию на знание расположения социальных объектов, медицинских учреждений, транспортной инфраструктуры и других значимых объектов в Москве и Московской области, а также на действия в чрезвычайных ситуациях. Размер штрафа составит 5 тысяч рублей.

В пресс-службе Мособлдумы уточнили, что привлекать к ответственности за это правонарушение будут сотрудники Минтранса и дорожной инфраструктуры региона. На данный момент тестирование прошли более 203 тысяч водителей такси, из которых 87% успешно сдали экзамен.