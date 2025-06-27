В офисе Москвы сотрудница облила кипятком коллегу и ударила кружкой по голове

В офисе Москвы 49-летняя сотрудница облила кипятком коллегу и ударила кружкой по голове. Об этом сообщили в Telegram-канале «База».

Отмечается, что 35-летняя женщина не могла наладить отношения с рабочим коллективом из-за 49-летней сотрудницы, которая настраивала всех против нее и мешала выполнять обязанности. В один из вечеров между женщинами произошла ссора. 49-летняя работница отошла вскипятить чайник, а потом вернулась, выплеснула кипяток в лицо 35-летней коллеге и ударила кружкой по голове.

По данным канала, у пострадавшей серьезные ожоги и травма головы — ее госпитализировали.

Фото: Telegram-канал «База»