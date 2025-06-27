В Москве отчим несколько лет насиловал падчерицу, угрожая лишить наследства

В Москве отчим несколько лет насиловал падчерицу, шантажируя ее наследством. Об этом сообщил телеграм-канал «Плохие новости».

18-летняя Дарья раскрыла, что её отчим Сергей годами подвергал её сексуальным домогательствам. По её словам, всё началось, когда ей было всего 11 лет. Сначала мужчина лишь гладил её в интимных местах, но со временем его извращения становились более жестокими.

Он насиловал девочку только во время менструаций, опасаясь, что она может забеременеть. По словам девушки, отчим запугивал её, угрожая лишить наследства, если она решится рассказать кому-либо о происходящем.

Только через семь лет Дарья поделилась своей историей с подругой, которая сразу посоветовала сообщить о происходящем матери. Мама девушки немедленно связалась с полицией и вместе с дочкой подала заявление на мужа.

Фото: Плохие новости 18+