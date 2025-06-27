В Москве мигрант забрался в чужую машину и изнасиловал сидевшую в ней женщину

В Москве мигрант забрался в чужую машину и изнасиловал сидевшую в ней женщину. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

Отмечается, что иностранец заметил молодую девушку, которая сидела в автомобиле, припаркованном недалеко от строительной площадки. По данным канала, мужчина проник в салон и, угрожая ножом, заставил заняться оральным сексом.

После случившегося он скрылся, но вскоре был задержан. Пострадавшая обратилась в полицию.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+"