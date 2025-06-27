В Клепиковском районе у пьяного водителя-рецидивиста конфисковали автомобиль

Клепиковский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Рязанской области. Факт о повторном нарушении суд установил в ходе заседания в ноябре 2024 года. Известно, мужчина начал движение по поселку Тума. Преступные действия нарушителя были пресечены сотрудниками ГИБДД, которые остановили его на одной из улиц населенного пункта. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, а также лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль мужчины конфисковали и передали в собственность государства.

Клепиковский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Рязанской области.

Факт о повторном нарушении суд установил в ходе заседания в ноябре 2024 года.

Известно, мужчина начал движение по поселку Тума. Преступные действия нарушителя были пресечены сотрудниками ГИБДД, которые остановили его на одной из улиц населенного пункта.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, а также лишил осужденного права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Автомобиль мужчины конфисковали и передали в собственность государства.