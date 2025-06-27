В Госдуме заявили, что из-за Украины может распасться Евросоюз

Стремление Евросоюза ограничить право голоса таких стран, как Венгрия или Словакия, по вопросу Украины, ведет к распаду ЕС. Как отметил Затулин, Венгрию пытаются наказать тем, что отказывают ей в финансировании ее программ из бюджета Евросоюза.

В Госдуме заявили, что из-за Украины может распасться Евросоюз. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутата Константина Затулина.

По его словам, стремление Евросоюза ограничить право голоса таких стран, как Венгрия или Словакия, по вопросу Украины, ведет к распаду ЕС.

Как отметил Затулин, Венгрию пытаются наказать тем, что отказывают ей в финансировании ее программ из бюджета Евросоюза.

«Я так понимаю, что это путь к развалу Европейского союза если не сейчас, то в будущем», — заключил депутат.