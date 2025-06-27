В Госдуме предложили выдавать все виды справок на портале «Госуслуг»

Необходимо рассмотреть возможность расширения функционала платформы «Госуслуги» и внедрения механизма для получения всех типов справок, которые в настоящее время приходится получать через личные обращения в органы власти.

В Госдуме предложили выдавать все виды справок на портале «Госуслуг». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Ярослава Самылина.

По его словам, необходимо рассмотреть возможность расширения функционала платформы «Госуслуги» и внедрения механизма для получения всех типов справок, которые в настоящее время приходится получать через личные обращения в органы власти.