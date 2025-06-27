В ЦБ заявили, что резкое снижение ключевой ставки может ускорить инфляцию

Как отметил Тремасов, необоснованное смягчение денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции и высоких инфляционных ожиданий еще больше ускорят инфляцию. «Ставки по кредитам не зависят от ключевой ставки. Это результат низкой инфляции и низких инфляционных ожиданий», — добавил он.

Советник Банка России Кирилл Тремасов во время Чувашского экономического форума заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ в текущих экономических условиях может ускорить инфляцию. Его слова передало ТАСС в пятницу, 27 июня.

Как отметил Тремасов, необоснованное смягчение денежно-кредитной политики в условиях высокой инфляции и высоких инфляционных ожиданий еще больше ускорят инфляцию.

«Ставки по кредитам не зависят от ключевой ставки. Это результат низкой инфляции и низких инфляционных ожиданий», — добавил он.