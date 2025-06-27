В 2025 году в Рязани закрасили 250 надписей с рекламой наркотиков

Надписи на фасадах зданий закрасили в рамках акции «Чистые стены». Помимо этого, с начала 2025 года с помощью мобильного приложения «Открытый регион 62» в уполномоченные организации направлено более сотни сообщений о наркорекламе, размещенной на стенах. В Роскомнадзор направлено 27 обращений на блокировку интернет-ресурсов, пропагандирующих запрещенные средства.

В 2025 году в Рязани закрасили 250 надписей с рекламой наркотиков. Об этом стало известно на заседании антинаркотической комиссии, сообщила пресс-служба городской мэрии в пятницу, 27 июня.

Надписи на фасадах зданий закрасили в рамках акции «Чистые стены».

Помимо этого, с начала 2025 года с помощью мобильного приложения «Открытый регион 62» в уполномоченные организации направлено более сотни сообщений о наркорекламе, размещенной на стенах.

В Роскомнадзор направлено 27 обращений на блокировку интернет-ресурсов, пропагандирующих запрещенные средства.

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