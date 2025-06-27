Украинский военный заявил, что на фронте у ВСУ «очень плохая ситуация»

Замкомандира 3-й штурмовой бригад Максим Жорин заявил, что на фронте у ВСУ сейчас «очень плохая ситуация». Он отметил, что лето и осень будут для ВСУ тяжелыми. Жорин отметил, что у ВС России в ДНР у высокий темп продвижения, также российские войска активно наступают на Харьковском направлении и перебросили новые силы на Запорожское.

Украинский военный заявил, что на фронте у ВСУ «очень плохая ситуация». Его цитирует RT.

Замкомандира 3-й штурмовой бригад Максим Жорин заявил, что на фронте у ВСУ сейчас «очень плохая ситуация». Он отметил, что лето и осень будут для ВСУ тяжелыми.

Жорин отметил, что у ВС России в ДНР у высокий темп продвижения, также российские войска активно наступают на Харьковском направлении и перебросили новые силы на Запорожское.