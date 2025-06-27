Стало известно, почему россияне начали массово избавляться от автомобилей

Отмечается, что наиболее распространенными причинами, по которым россияне стремятся продать свои машины, являются высокая стоимость обслуживания и стремление приобрести машину новой модели. Для владельцев Hyundai, Lada и Kia ярко выраженным аргументом для продажи своего автомобиля также стало желание приобрести более современный автомобиль, либо машину, которая больше подходит под изменившиеся жизненные обстоятельства.

Стало известно, почему россияне начали массово избавляться от автомобилей. Об этом пишет Quto со ссылкой на исследование САППА РОМИР.

Отмечается, что наиболее распространенными причинами, по которым россияне стремятся продать свои машины, являются высокая стоимость обслуживания и стремление приобрести машину новой модели.

Для владельцев Hyundai, Lada и Kia ярко выраженным аргументом для продажи своего автомобиля также стало желание приобрести более современный автомобиль, либо машину, которая больше подходит под изменившиеся жизненные обстоятельства.