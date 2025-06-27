Спилить нельзя оставить: в Рязани «Новые люди» предложили создать карту аварийных деревьев

В Рязани «Новые люди» запустили проект «Спилить, нельзя оставить» по проблеме старых аварийных деревьев. Инициатива по составлению карты старых насаждений появилась после ЧП с рухнувшим на дом деревом в Приокском и массового обращения горожан на бездействие управляющих компаний и коммунальных служб.

Ответственные службы отказываются оперативно выезжать даже во время серьезного происшествия. Например, когда старое дерево рухнуло на многоквартирный дом на улице Дачной вопрос решился только после активного вмешательства представителей партии «Новые люди».

«Огромное дерево рухнуло так, что оказалось вырвано с корнем, а ветки пробили балконное ограждение. Люди звонили в УК и ответственные службы, но раз за разом слышали, что техники нет. Когда помогут неизвестно, и речь шла не о нескольких часах. А днях. Благодаря вмешательству нашего депутата на место оперативно выехали бригады. Проблема решена», — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артем Морозов.

Как добавили в реготделении, после публикации в соцсетях, а также от местных жителей получили массу обращений с жалобами. Люди говорят о том, что ответы на обращения затягиваются, а некоторые и вовсе остаются проигнорированными. Старые деревья подвергают опасности людей и автомобили.

«Мы обращаемся к жителям Рязани: оставляйте заявки и комментарии для создания карты старых аварийных насаждений. Представители партии будут оперативно выезжать на указанные локации, фиксировать адреса и проблематику, при необходимости добиваться ускоренного порядка рассмотрения заявок, если дерево угрожает безопасности. Отдельно отмечу, что мы понимаем дефицит техники и аварийных бригад. Наша карта поможет администрации города оптимизировать работу, а жителям получить скорейшее решение. Вместе с тем направим запрос, почему в городском бюджете нет достаточных средств на системную работу с озеленением, чтобы аварийные ситуации стали скорее исключением, чем правилом», — добавил Артем Морозов.

Уточняется, что проект запущен в том числе, чтобы сделать понятным и прозрачным механизм, когда дерево можно признать опасным. А уж тем более, когда оно уже повреждено и упало.

«Без бюрократии и длительных согласований можно срубить, так как оно угрожает здоровью людей, ЛЭП, строений, транспортных средств и другому имуществу. Разумеется, каждое вырубленное дерево необходимо компенсировать высадкой нового, ведь зеленые насаждения — легкие города. И это не пустые слова. Рязань должна быть зеленой, уютной, и конечно безопасной», — заключили в региональном отделении партии «Новые люди».