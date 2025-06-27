Сотрудники Рязанского приборного завода получили дипломы выпускников Президентской программы

Трое работников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы в рамках обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

В этом году выпускниками Президентской программы стали: заместитель начальника управления Елена Балашова, начальник бюро Дмитрий Шатилов, мастер участка Илья Серебряков. Все они прошли обучение на базе Рязанского государственного радиотехнического университета им. В. Ф. Уткина.

На итоговой аттестации заводчане показали умение систематизировать полученные теоретические знания, применив их в своих проектах. Все работы носили практический характер и касались развития предприятия.

«Наш завод с 1998 года участвует в данной программе обучения. Она позволяет повысить уровень знаний и в дальнейшем эффективно применять их на практике в современных условиях. За 27 лет диплом выпускника Президентской программы получили 174 человека», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Своим мнением поделился Илья Серебряков: «Обучение по Президентской программе стало для меня значимым этапом в развитии управленческих навыков. Я научился анализировать ситуации с разных точек зрения и разрабатывать долгосрочные стратегии, что позволяет мне более эффективно управлять проектами в рамках АО „ГРПЗ“. Программа помогла мне понять, как вдохновлять и мотивировать команду, а также создавать атмосферу доверия и сотрудничества. Во время обучения я получил инструменты, которые помогают мне справляться с различными непростыми вызовами и эффективно внедрять инновации в производственный процесс. Я уверен, что эти навыки будут полезны не только в моей текущей деятельности, но и в будущем».

Президентская Программа — это масштабный проект по подготовке современных высококвалифицированных управленцев. Государственный заказчик программы — Министерство экономического развития Российской Федерации, основной координатор — комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.