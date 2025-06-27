Синоптики рассказали, когда потеплеет в Рязанской области
Прохладная погода сохранится до начала июля. В последние пять дней июня в среднем температура будет ниже нормы на 3—4°C. В июле же дневная температура поднимется до нормы в плюс 25 °C.
Синоптики рассказали, когда потеплеет в Центральной России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс».
По его словам, прохладная погода сохранится до начала июля. В последние пять дней июня в среднем температура будет ниже нормы на 3—4°C.
В июле же дневная температура поднимется до нормы в плюс 25 °C.