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С 1 июля рязанцы смогут получить компенсацию за покупку путевок в летние лагеря
С 1 июля начнется прием заявлений на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в летние лагеря для детей от 6, 5 до 15 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях Рязани, согласно поданным ранее предварительным заявкам в период с 1 февраля до 1 мая 2025 года. Прием документов на выплату компенсации стоимости путевок осуществляется до 15 ноября 2025 года: в управлении образования согласно электронной записи; в МФЦ. Отмечается, что если заявление о компенсации не подано заранее, его будут рассматривать с 1 октября до 15 ноября.

С 1 июля рязанцы смогут получить компенсацию за покупку путевок в летние лагеря. Об этом сообщает управление образования и молодежной политики администрации Рязани.

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в летние лагеря для детей от 6, 5 до 15 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях Рязани, согласно поданным ранее предварительным заявкам в период с 1 февраля до 1 мая 2025 года.

Прием документов на выплату компенсации стоимости путевок осуществляется до 15 ноября 2025 года:

  • в управлении образования согласно электронной записи;
  • в МФЦ.

Отмечается, что если заявление о компенсации не подано заранее, его будут рассматривать с 1 октября до 15 ноября.