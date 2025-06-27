Рязаньстат подсчитал, сколько живет молодежи в регионе

К категории молодежи, в возрасте от 14 до 36 лет, относятся 259 800 человек. 73% из них живут в городе, еще 27% — на селе. Мужчин и женщин примерно поровну — 51% и 49%. Молодежь составляет 25% в региональной экономике.

Рязаньстат подсчитал, сколько живет молодежи в регионе. Об этом пишет ведомство.

К категории молодежи, в возрасте от 14 до 36 лет, относятся 259 800 человек. 73% из них живут в городе, еще 27% — на селе.

Мужчин и женщин примерно поровну — 51% и 49%. Молодежь составляет 25% в региональной экономике.