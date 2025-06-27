Рязанский перинатальный центр выходил младенца весом 450 граммов

В Рязанской области родилась на 23-й неделе беременности девочка с весом 450 г. Об этом сообщил Областной клинический перинатальный центр в своей группе ВКонтакте. Данный случай относится к категории глубокой недоношенности. Процент выживаемости детей, рожденных на столь ранних сроках, оценивается как критически малый, что объясняется крайней незрелостью всех органов и систем организма, не готовых к функционированию вне материнской утробы. На протяжении нескольких месяцев борьбу за жизнь младенца вел коллектив отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра. Комплекс мер включал ежеминутный мониторинг жизненно важных функций, индивидуальный подбор терапии, специализированный сестринский уход и обеспечение постоянного присутствия родителей. Эти мероприятия позволили стабилизировать состояние ребенка. После новорожденная прошла курс реабилитации. В настоящее время пациентка выписана домой. По предоставленным данным, несмотря на сверхраннее рождение, развитие девочки соответствует возрастным нормам.

В Рязанской области родилась на 23-й неделе беременности девочка с весом 450 граммов. Об этом сообщил Областной клинический перинатальный центр в своей группе ВКонтакте.

Как уточняет сам центр, процент выживаемости детей, рожденных на столь ранних сроках, оценивается как критически малый, что объясняется крайней незрелостью всех органов и систем организма, не готовых к функционированию вне материнской утробы.

На протяжении нескольких месяцев борьбу за жизнь младенца вел коллектив отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра. Эти мероприятия позволили стабилизировать состояние ребенка. После новорожденная прошла курс реабилитации.

В настоящее время пациентка выписана домой. По предоставленным данным, несмотря на сверхраннее рождение, развитие девочки соответствует возрастным нормам.