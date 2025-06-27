Рязанские работодатели рассказали, планируют ли они индексацию оклада работникам
56% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 25% — от полугода до года назад, 12% — год-два назад. Лишь 4% предприятий проводили индексацию более двух лет назад. 33% организаций в ближайшее время планируют провести повышение или индексацию зарплат.
Рязанские работодатели рассказали, планируют ли они индексацию оклада работникам. Об этом пишет сервис SuperJob.
56% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 25% — от полугода до года назад, 12% — год-два назад. Лишь 4% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.
33% организаций в ближайшее время планируют провести повышение или индексацию зарплат.