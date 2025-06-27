Рязанские полицейские установили 605 нарушений миграционного законодательства

Во время рейдов зафиксировали нарушения правил въезда, выезда и транзитного проезда, порядка трудовой деятельности и другие. Восьмерых мигрантов выдворили за пределы страны, 11 — депортировали. 45 иностранцам запретили въезжать в Россию. 10 человек депортированы в страны исхода. В связи с организацией незаконной миграции возбуждено 25 уголовных дел. У двух иностранцев нашли наркотики общей массой 1454 грамма. На одного мигранта завели уголовное дело за кражу.

В Рязанской области с 16 по 25 июня проведен первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025», во время которой установили 605 нарушений миграционного законодательства. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Во время рейдов зафиксировали нарушения правил въезда, выезда и транзитного проезда, пребывания в России, а также правонарушения, связанные с незаконным привлечением к трудовой деятельности иностранцев.

Восьмерых мигрантов выдворили за пределы страны, 11 — депортировали. 45 иностранцам запретили въезжать в Россию. 10 человек депортированы в страны исхода.

В связи с организацией незаконной миграции возбуждено 25 уголовных дел.

У двух иностранцев нашли наркотики общей массой 1454 грамма. На одного мигранта завели уголовное дело за кражу.