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Рязанка получила срок за махинации с банковскими счетами
В Михайловском районе суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в незаконном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Рязанской области. Как установил суд, в феврале 2021 года женщина оформила на себя фиктивную компанию, став ее подставным директором. При этом она знала, что реальной деятельностью фирма заниматься не будет. Затем осуждённая открыла на имя этой фирмы корпоративные банковские счета в рязанских банках. Получив доступ к управлению этими счетами, она передала все эти данные другим людям, тем самым она продала информацию, которая позже использовалась для незаконного вывода денег. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафом 100 тысяч рублей.

В Михайловском районе суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в незаконном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Рязанской области.

Как установил суд, в феврале 2021 года женщина оформила на себя фиктивную компанию, став ее подставным директором. При этом она знала, что реальной деятельностью фирма заниматься не будет.

Затем осуждённая открыла на имя этой фирмы корпоративные банковские счета в рязанских банках. Получив доступ к управлению этими счетами, она передала все эти данные другим людям, тем самым она продала информацию, которая позже использовалась для незаконного вывода денег.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафом 100 тысяч рублей.