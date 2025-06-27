Рязанка оформила кредит с ложными данными и не стала его выплачивать

В полицию обратился представитель одного из банков и рассказал, что жительница областного центра не вносит деньги по графику. Участковые нашли 51-летнюю женщину и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что она намеренно указала ложные сведения о трудоустройстве в частной организации и своей платежеспособности. Получив более 356 тысяч рублей от банка, подозреваемая умышленно не стала оплачивать задолженность. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Рязанка оформила кредит с ложными данными и не стала его выплачивать. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился представитель одного из банков и рассказал, что жительница областного центра не вносит деньги по графику.

Участковые нашли 51-летнюю женщину и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что она намеренно указала ложные сведения о трудоустройстве в частной организации и своей платежеспособности. Получив более 356 тысяч рублей от банка, подозреваемая умышленно не стала оплачивать задолженность.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Злоумышленнице грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.