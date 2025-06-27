Рязанец отправится на 3 года в колонию за сексуальное насилие

В Рязанской области вынесен приговор ранее судимому жителю Клепиковского района, 1956 года рождения. мужчина признан виновным в совершении изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Следствие и суд установили, что в январе 2025 года в Клепиковском районе фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия совершил половое сношение в отношении 54-летней потерпевшей. Собранные доказательства вины мужчины суд признал достоверными для вынесения обвинительного приговора и назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Рязанской области вынесен приговор ранее судимому жителю Клепиковского района, 1956 года рождения. Мужчина признан виновным в совершении изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщило СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что в январе 2025 года в Клепиковском районе фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия совершил половое сношение в отношении 54-летней потерпевшей.

Собранные доказательства вины мужчины суд признал достоверными для вынесения обвинительного приговора и назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.