Рязанцы пожаловались на слив канализации в городской пруд

Отмечается, что кадры сделаны на 1-м проезде Бабушкина. «Каждый год вода с запахом сливается прямо на дорогу. Потом все стоки уходят в городской пруд, где летом купаются взрослые и дети со всего поселка Шлаковый», — написал автор.