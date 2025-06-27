Рязанцы пожаловались на слив канализации в городской пруд
Отмечается, что кадры сделаны на 1-м проезде Бабушкина. «Каждый год вода с запахом сливается прямо на дорогу. Потом все стоки уходят в городской пруд, где летом купаются взрослые и дети со всего поселка Шлаковый», — написал автор.
Рязанцы пожаловались на слив канализации в городской пруд. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань № 1».
Отмечается, что кадры сделаны на 1-м проезде Бабушкина.
«Каждый год вода с запахом сливается прямо на дорогу. Потом все стоки уходят в городской пруд, где летом купаются взрослые и дети со всего поселка Шлаковый», — написал автор.
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