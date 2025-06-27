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Рязанцев предупредили о штрафах за посты в запрещенных соцсетях
Размещение прайс-листов, фотографий с результатами работы и ссылок на мессенджеры может быть расценено как продвижение услуг, особенно если профиль используется в профессиональных целях. Каждый пост в запрещенных сетях может иметь юридические последствия. Официальные органы рекомендуют удалить или закрыть страницы с рекламными материалами и прекратить использование этих платформ в коммерческих целях. Это поможет избежать возможных санкций и сохранить репутацию, отметил эксперт.

Рязанцев предупредили о штрафах до 500 тысяч рублей за посты в запрещенных соцсетях. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на эксперта Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Никитина.

Он подчеркнул, что размещение прайс-листов, фотографий с результатами работы и ссылок на мессенджеры может быть расценено как продвижение услуг, особенно если профиль используется в профессиональных целях. В 2024 году объем российского рынка инфлюенс-маркетинга составил 58 миллиардов рублей, из которых около 11,5-11,6 миллиарда рублей пришлось на Instagram*, что составляет примерно 20% от общего объема инвестиций. Поэтому важно регулировать информационное пространство и защищать население от рисков, связанных с экстремистскими платформами в России. Каждый пост в запрещенных сетях может иметь юридические последствия.

Официальные органы рекомендуют удалить или закрыть страницы с рекламными материалами и прекратить использование этих платформ в коммерческих целях. Это поможет избежать возможных санкций и сохранить репутацию, отметил эксперт.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией