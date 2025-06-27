Рязанца осудят за разбой 13-летней давности

Установлено, что в ночь с 22 на 23 августа 2012 года, несколько человек незаконно проникли в жилое помещение предпринимателя в селе Кузьминское Рыбновского района. С помощью холодного оружия и инструментов они напали на потерпевшего, чтобы украсть деньги, и скрылись. Пострадавший скончался от тяжких травм на месте преступления. В отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении разбоя (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), утверждено обвинительное заключение. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Рязанца осудят за разбой 13-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в ночь с 22 на 23 августа 2012 года, несколько человек незаконно проникли в жилое помещение предпринимателя в селе Кузьминское Рыбновского района. С помощью холодного оружия и инструментов они напали на потерпевшего, чтобы украсть деньги, и скрылись.

Пострадавший скончался от тяжких травм на месте преступления.

В отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении разбоя (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), утверждено обвинительное заключение. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.