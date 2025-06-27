Россиян могут лишить водительских прав из-за депрессии

На сегодняшний день управление автомобилем запрещено только при диагнозе F32 («Депрессивный эпизод») и F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»). Однако диагноз F92.0 («Депрессивное расстройство поведения») не является противопоказанием для вождения. Многие антидепрессанты могут влиять на когнитивные функции, поэтому управление автомобилем в состоянии их действия может быть опасным. Решение о лишении или ограничении права на управление транспортным средством принимается только на основании заключения специальной медицинской комиссии. Если же депрессия была диагностирована врачом на обычном приеме, это не повлияет на возможность получения или сохранения водительских прав.

Россиян могут лишить водительских прав из-за депрессии. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ассистента кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбоя Зокирова.

По его словам, на сегодняшний день управление автомобилем запрещено только при диагнозе F32 («Депрессивный эпизод») и F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»). Однако диагноз F92.0 («Депрессивное расстройство поведения») не является противопоказанием для вождения.

Юрист добавил, что многие антидепрессанты могут влиять на когнитивные функции, поэтому управление автомобилем в состоянии их действия может быть опасным.

Зокиров также подчеркнул, что решение о лишении или ограничении права на управление транспортным средством принимается только на основании заключения специальной медицинской комиссии. Если же депрессия была диагностирована врачом на обычном приеме, это не повлияет на возможность получения или сохранения водительских прав.