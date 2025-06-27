Российские авиакомпании хотят обязать информировать о задержке рейса через смс

По мнению автора инициативы, авиаперевозчиков в России нужно обязать бесплатно информировать пассажиров о любых изменениях статуса рейса через смс и оповещения по электронной почте. Помимо этого, Нилов считает обоснованным усиление административной ответственности за несвоевременное предоставление подобных данных. Письмо с соответствующим предложением направлено в Минтранс и Роспотребнадзор.

Российские авиакомпании хотят обязать информировать о задержке рейса через смс. С соответствующим предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передало 27 июня ТАСС.

По мнению автора инициативы, авиаперевозчиков в России нужно обязать бесплатно информировать пассажиров о любых изменениях статуса рейса через смс и оповещения по электронной почте.

Помимо этого, Нилов считает обоснованным усиление административной ответственности за несвоевременное предоставление подобных данных.

Письмо с соответствующим предложением направлено в Минтранс и Роспотребнадзор.