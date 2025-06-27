Российские авиакомпании хотят обязать информировать о задержке рейса через смс
По мнению автора инициативы, авиаперевозчиков в России нужно обязать бесплатно информировать пассажиров о любых изменениях статуса рейса через смс и оповещения по электронной почте. Помимо этого, Нилов считает обоснованным усиление административной ответственности за несвоевременное предоставление подобных данных. Письмо с соответствующим предложением направлено в Минтранс и Роспотребнадзор.
Российские авиакомпании хотят обязать информировать о задержке рейса через смс. С соответствующим предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов,
По мнению автора инициативы, авиаперевозчиков в России нужно обязать бесплатно информировать пассажиров о любых изменениях статуса рейса через смс и оповещения по электронной почте.
Помимо этого, Нилов считает обоснованным усиление административной ответственности за несвоевременное предоставление подобных данных.
Письмо с соответствующим предложением направлено в Минтранс и Роспотребнадзор.