Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
19°
Сбт, 28
20°
Вск, 29
21°
ЦБ USD 78.21 0.01 27/06
ЦБ EUR 91.66 0.6 27/06
Нал. USD 79.20 / 79.50 27/06 12:00
Нал. EUR 89.81 / 90.82 27/06 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 123
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 462
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 722
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 502
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Российская молодежь стала чаще путешествовать
За первые месяцы года число поездок граждан в возрасте от 18 до 35 лет выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основные статьи расходов в путешествиях включают супермаркеты, транспорт и кафе и рестораны. Согласно опросу, люди до 35 лет чаще всего выбирают для поездок Москву (20%), Краснодарский край (10%) и Санкт-Петербург (8%). Популярность набирают также Тульская, Костромская и Вологодская области. Среди зарубежных направлений лидируют Белоруссия (35%) и Узбекистан (19%), а также наблюдается рост интереса к Японии и Вьетнаму.

Российская молодежь стала чаще путешествовать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВТБ и сервисом путешествий «Туту. ру».

За первые месяцы года число поездок граждан в возрасте от 18 до 35 лет выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основные статьи расходов в путешествиях включают супермаркеты, транспорт и кафе и рестораны.

Согласно опросу, люди до 35 лет чаще всего выбирают для поездок Москву (20%), Краснодарский край (10%) и Санкт-Петербург (8%). Популярность набирают также Тульская, Костромская и Вологодская области. Среди зарубежных направлений лидируют Белоруссия (35%) и Узбекистан (19%), а также наблюдается рост интереса к Японии и Вьетнаму.

Молодежь предпочитает активный отдых: зумеры составляют 60% внутренних поездок и 51% зарубежных. Они чаще выбирают отдых в Адыгее (73%) и Карачаево-Черкесии (68%). Миллениалы предпочитают исследовательские поездки, например, на Камчатку (61%), а также выбирают зарубежные направления, такие как Шри-Ланка (73%) и Мальдивы (70%).

Отмечается, что молодежь увеличивает как сумму трат, так и частоту покупок. Особенно активны люди в возрасте 26-35 лет, средний чек которых вырос на 7%. Путешественники в возрасте 18-25 лет предпочитает супермаркеты, кафе и транспорт, тогда как люди 26-35 лет чаще покупают товары для дома и медицинские услуги.