Российская молодежь стала чаще путешествовать

За первые месяцы года число поездок граждан в возрасте от 18 до 35 лет выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основные статьи расходов в путешествиях включают супермаркеты, транспорт и кафе и рестораны. Согласно опросу, люди до 35 лет чаще всего выбирают для поездок Москву (20%), Краснодарский край (10%) и Санкт-Петербург (8%). Популярность набирают также Тульская, Костромская и Вологодская области. Среди зарубежных направлений лидируют Белоруссия (35%) и Узбекистан (19%), а также наблюдается рост интереса к Японии и Вьетнаму.

Российская молодежь стала чаще путешествовать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВТБ и сервисом путешествий «Туту. ру».

За первые месяцы года число поездок граждан в возрасте от 18 до 35 лет выросло на 11% по сравнению с предыдущим годом. Основные статьи расходов в путешествиях включают супермаркеты, транспорт и кафе и рестораны.

Согласно опросу, люди до 35 лет чаще всего выбирают для поездок Москву (20%), Краснодарский край (10%) и Санкт-Петербург (8%). Популярность набирают также Тульская, Костромская и Вологодская области. Среди зарубежных направлений лидируют Белоруссия (35%) и Узбекистан (19%), а также наблюдается рост интереса к Японии и Вьетнаму.

Молодежь предпочитает активный отдых: зумеры составляют 60% внутренних поездок и 51% зарубежных. Они чаще выбирают отдых в Адыгее (73%) и Карачаево-Черкесии (68%). Миллениалы предпочитают исследовательские поездки, например, на Камчатку (61%), а также выбирают зарубежные направления, такие как Шри-Ланка (73%) и Мальдивы (70%).

Отмечается, что молодежь увеличивает как сумму трат, так и частоту покупок. Особенно активны люди в возрасте 26-35 лет, средний чек которых вырос на 7%. Путешественники в возрасте 18-25 лет предпочитает супермаркеты, кафе и транспорт, тогда как люди 26-35 лет чаще покупают товары для дома и медицинские услуги.