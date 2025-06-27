Росавиация разрешила полеты над Ираком, Ираном и Иорданией

«В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов», — уточнили в ведомстве. Ситуация с воздушными перевозками находится на контроле. При изменении обстановки информация будет незамедлительно передана авиакомпаниям.

Росавиация сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний над Ираком, Ираном и Иорданией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение.

«В рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке, Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов», — уточнили в ведомстве.

Ситуация с воздушными перевозками находится на контроле. При изменении обстановки информация будет незамедлительно передана авиакомпаниям.