После жалоб рязанцев около школы заделали яму
В соцсетях жительница города попросила отремонтировать участок дороги возле школы № 65 на улице Бирюзова, дом № 23а. В обращении она отметила, что на прилегающей территории образовались ямы. После жалобы дорожные бригады отремонтировали участок дороги.
После жалоб рязанцев около школы заделали яму. Об этом сообщили в Telegram-канале «МЦУ | Рязань».
В соцсетях жительница города попросила отремонтировать участок дороги возле школы № 65 на улице Бирюзова, дом № 23а. В обращении она отметила, что на прилегающей территории образовались ямы.
После жалобы дорожные бригады отремонтировали участок дороги.
Фото: Telegram-канал «МЦУ | Рязань»