После жалоб рязанцев около школы заделали яму

В соцсетях жительница города попросила отремонтировать участок дороги возле школы № 65 на улице Бирюзова, дом № 23а. В обращении она отметила, что на прилегающей территории образовались ямы. После жалобы дорожные бригады отремонтировали участок дороги.