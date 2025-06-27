Погибшего на СВО рязанца наградили орденом Мужества посмертно

Отмечается, что комиссар Шиловского и Путятинского районов Юрий Ермолаев встретился с матерью военного Ольгой Чулковой и вручил ей награду, присвоенную ее сыну Вячеславу Чулкову посмертно. Вячеслав в составе Кантемировской дивизии участвовал в боевых действиях на сватовском направлении в ЛНР. Погиб 3 мая 2024 года в селе Коломыйчиха Сватовского района. Похоронен в селе Борок.

Погибшего на СВО рязанца наградили орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что комиссар Шиловского и Путятинского районов Юрий Ермолаев встретился с матерью военного Ольгой Чулковой и вручил ей награду, присвоенную ее сыну Вячеславу Чулкову посмертно.

Вячеслав в составе Кантемировской дивизии участвовал в боевых действиях на сватовском направлении в ЛНР.

Погиб 3 мая 2024 года в селе Коломыйчиха Сватовского района. Похоронен в селе Борок.