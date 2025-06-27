Павел Малков: 52-я группа рязанских волонтеров отправилась в Курск

52-я группа рязанских волонтеров отправилась в Курск. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Рязанской области Павел Малков.

В состав группы вошли представители Михайловского, Милославского районов и Рязани. Отмечается, что в этот раз в составе группы врач-хирург, который может оказывать помощь раненым на местах. В Курске к волонтерам присоединятся участники предыдущих миссий, которые приехали в госпиталь в составе предыдущих групп, но решили остаться помогать еще на две недели.

Группу проводили победители предварительного голосования «Единой России» — сенатор РФ от Рязанской области Игорь Мурог и руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова , а также руководитель штаба общественной поддержки «Единой России», депутат Рязанской городской Думы Анна Иванова , представители Ассоциации ветеранов СВО Рязанской области.

«За несколько лет помогать госпиталям в зоне СВО отправилось около 230 рязанских добровольцев. Многие едут с друзьями, родственниками и семьями», — отметил Павел Малков.

Вместе с волонтерами в госпиталь отправилась очередная партия гуманитарного груза — продукты длительного хранения, одноразовая посуда, предметы первой необходимости, средства гигиены, собранные неравнодушными жителями Рязани и районов Рязанской области.